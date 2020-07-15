Самосвал снес ворота и раскурочил часть дома в Алматы
Со слов водителя, у автомобиля отказали тормоза.
Фото : zakon.kz15 июля 2020, 21:20
ДТП произошло в алматинском микрорайоне Калкаман 2, сообщает корреспондент zakon.kz.
Самосвал Shacman двигаясь в северном направлении по улице 1, рядом с пересечением с улицей Кенесбаева въехал во двор частного жилого дома. Снес ворота, опору газовой трубы, несколько деревьев, "срезал" угол дома и остановился во дворе.
Водитель не пострадал. С его слов, у автомобиля отказали тормоза.
Во дворе никого из хозяев не было, но в той части дома, куда врезалась машина, спасли дети. Проснувшись от грохота, они решили, что это землетрясение.
Сотрудники дорожной полиции разбираются в произошедшем.
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