Самосвал снес ворота и раскурочил часть дома в Алматы

Со слов водителя, у автомобиля отказали тормоза.

ДТП произошло в алматинском микрорайоне Калкаман 2, сообщает корреспондент zakon.kz.

Самосвал Shacman двигаясь в северном направлении по улице 1, рядом с пересечением с улицей Кенесбаева въехал во двор частного жилого дома. Снес ворота, опору газовой трубы, несколько деревьев, "срезал" угол дома и остановился во дворе.

Водитель не пострадал. С его слов, у автомобиля отказали тормоза.

Во дворе никого из хозяев не было, но в той части дома, куда врезалась машина, спасли дети. Проснувшись от грохота, они решили, что это землетрясение.

Сотрудники дорожной полиции разбираются в произошедшем.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!