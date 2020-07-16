Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Кызылординка четыре дня не может вернуть тело утонувшего сына на родину

Погибший учился в Болгарии.

Фото : Pixabay16 июля 2020, 21:14

Кызылординка Айгуль Толеуова четыре дня не может вернуть домой тело погибшего сына, передает zakon.kz.

В сюжете AstanaTV говорится, что погибший утонул в Черном море в Болгарии. Чтобы доставить его на родину и похоронить, родным необходимо собрать около 3 миллионов тенге.

Средства нужны на чартерный рейс. Организацией отправки груза 200 занимается посольство Казахстана в Болгарии и местное ритуальное агентство.

Курортная зона Камчия. курортная зона. Неужели там спасателей, кругов ничего этого не было. Я звоню в посольство Казахстанское в Болгарии, там сидит Айбол. Он сказал, как у вас с финансами? Это стоит денег на самолете везти. Бальзамированию он не подлежит. А на самолете - деньги. Сын очень долго там находится, мне его быстрее надо придать земле, - рассказала Толеуова.

Женщина рассказала, что 25 летний Ислам с младшим братом учился в Болгарии. В день трагедии море было неспокойным, но плавать парень умел.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты