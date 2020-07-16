Кызылординка четыре дня не может вернуть тело утонувшего сына на родину

Погибший учился в Болгарии.

Кызылординка Айгуль Толеуова четыре дня не может вернуть домой тело погибшего сына, передает zakon.kz.

В сюжете AstanaTV говорится, что погибший утонул в Черном море в Болгарии. Чтобы доставить его на родину и похоронить, родным необходимо собрать около 3 миллионов тенге.

Средства нужны на чартерный рейс. Организацией отправки груза 200 занимается посольство Казахстана в Болгарии и местное ритуальное агентство.

Курортная зона Камчия. курортная зона. Неужели там спасателей, кругов ничего этого не было. Я звоню в посольство Казахстанское в Болгарии, там сидит Айбол. Он сказал, как у вас с финансами? Это стоит денег на самолете везти. Бальзамированию он не подлежит. А на самолете - деньги. Сын очень долго там находится, мне его быстрее надо придать земле, - рассказала Толеуова.

Женщина рассказала, что 25 летний Ислам с младшим братом учился в Болгарии. В день трагедии море было неспокойным, но плавать парень умел.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!