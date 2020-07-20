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Мотоциклист погиб в Алматы

Водитель двигавшегося позади автомобиля не успел отреагировать на резкий маневр.

Фото : zakon.kz20 июля 2020, 01:39

Трагический инцидент произошел поздним вечером 19 июля в Алматы, сообщает корреспондент zakon.kz.

Мотоциклист двигался по улице Навои в южном направлении. За ним двигался автомобиль Renault Duster.

Выше улицы Жандосова мотоциклист повернул налево. Маневр был быстрый и оказался неожиданным для водителя Renault. Он не успел отреагировать и столкнулся с мотоциклом. От удара и мотоцикл, и водителя отбросило на несколько метров вперед.

Прибывшие на место аварии медики пытались спасти мотоциклиста, но, к сожалению, реанимационные меры не помогли, и он скончался. Стоит отметить, что на нем отсутствовала защитная экипировка. Не было даже шлема - он был одет в шорты и футболку.

Во всех обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции.


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