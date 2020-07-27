Почему казахстанцы стали реже хранить свои сбережения в долларах

По мнению эксперта, после дисбаланса, возникшего в марте-апреле текущего года, ситуация на депозитном рынке Казахстана постепенно стабилизируется.

В июне объем депозитов в депозитных организациях Казахстана продолжил восстанавливаться, а уровень долларизации вкладов упал ниже 41%. О причинах сокращения общей долларизации вкладов, рассуждает казахстанский экономист Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает zakon.kz.

Как отметил эксперт, объем депозитов в Казахстане вырос в июне на 1%, и это после апрельского падения на 3%, которое по его оценкам было связано с сокращением вкладов в инвалюте на 3,3 млрд USD.

Примечательно, что анализируемый рост объема депозитов произошел несмотря на майское и июньское укрепление курса тенге, которое, как правило, в пересчете на нацвалюту приводит к переоценке "долларовых" вкладов в сторону понижения. Так, совокупное снижение курса USD/KZT на 7,2% за май-июнь оказало негативное влияние на динамику депозитов в инвалюте, в результате чего общий объем депозитов в тенговом эквиваленте "недополучил" дополнительного роста на 3,2%. В свою очередь, нивелировать негативное влияние укрепления курса тенге на общий объем депозитов позволил рост практически всех видов вкладов в разрезе всех валют, кроме срочных (других) депозитов юридических лиц в USD, которые за месяц снизились на незначительные 1,9%, или на 80 млн USD. Так, наибольшее увеличение объемов наблюдается по переводимым (несрочным) депозитам юрлиц как в тенге (7,0%), так и в USD (6,4%). В части депозитов физлиц значимее остальных увеличились срочные вклады в тенге (2,7%), – написал Олжас Тулеуов.

Таким образом, по его словам, ситуация на депозитном рынке Казахстана после дисбаланса, возникшего в марте-апреле текущего года, постепенно стабилизируется. Это наблюдается в восстановлении повышательного тренда в целом по объемам депозитов, в прекращении оттока долларовых вкладов, а также в поступательном снижении уровня долларизации вкладов.

Так, в июне долларизация депозитов физлиц снизилась до 41,1%, а юрлиц – до 39,0%, что в совокупности привело к сокращению общей долларизации вкладов до 40%, что стало минимумом с мая 2019 года.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!