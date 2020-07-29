Браконьеров с электросетями задержали в Алматинской области

Стражи порядка взяли их с поличным.

Полицейские изъяли более 10 килограммов жереха и запрещенные инструменты у двух браконьеров в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

Злоумышленники задержаны в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия "Таза Қазақстан".

28 июля, в двенадцатом часу ночи неизвестные на автомашине Mercedes попали в поле зрения наряда. Как установлено, двое мужчин возвращались с рыбалки с большого канала Балхашского района.

Они оказались местными жителями. Стражи порядка взяли их с поличным и с полным "арсеналом" – надувная резиновая лодка с веслами, электрический аккумулятор, рыба жерех больше 10 кг и прочие рыболовные приспособления, – отметил инспектор природоохранной полиции ДП Алматинской области Баглан Рымжанов.

При этом, любители незаконной рыбалки использовали электрическую удочку и сети, что категорически запрещено законодательством страны.

Граждане не всегда и не в полной мере понимают всю ответственность, которая стоит за этим преступным ремеслом. Незаконопослушная категория людей, к сожалению, зачастую используют запрещенные приспособления при ловле рыбы. Однако, это является уголовным преступлением и строго наказуемо. Теперь задержанные в полной мере понесут наказание, предусмотренное законодательством, – добавил Баглан Рымжанов.

Проводится досудебное расследование по статье 335 УК РК (Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений).

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