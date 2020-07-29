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Невесту в Индии убили после ссоры из-за приданого

Семья жениха уложила труп девушки в чемодан и оставили на улице.

Фото : Newsd.in29 июля 2020, 22:07

В Индии семья жениха убила невесту из-за приданого, сообщает zakon.kz.

По информации India Today, тело умершей положили в чемодан и оставили на улице.

Полицейские нашли родственников погибшей, которой оказалась 25-летняя девушка, недавно вышедшая замуж.

Предположительно, семья жениха хотела заполучить дополнительное приданое. В итоге у них началась ссора прямо во время обряда бракосочетания.

По одной из версий, именно родственники жениха имеют отношение к убийству. Полиции удалось задержать нескольких подозреваемых в совершении преступления. По факту убийства начато уголовное делопроизводство и расследование.


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