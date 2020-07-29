Родные погибшего в ДТП алматинца требуют справедливости

С момента аварии, говорит семья погибшего, они так и не услышали слов сожаления от водителя авто. Но ни помощи, ни извинений им теперь не нужно, родные требуют лишь справедливого расследования.

В ночь на 20 июля водитель сбил велосипедиста, спасти пострадавшего не удалось. Мужчине было 40 лет, у него остались жена и 4 детей. Виновник аварии остается на свободе, сообщает zakon.kz.

Родные алматинца, погибшего в ДТП, ищут свидетелей аварии, передает Первый канал "Евразия".

Глава семьи решил протестировать новый горный электровелосипед, рассказывает вдова, но домой он уже не вернулся.

Знаете, такое необыкновенное чувство тревоги у меня появилось. Я как будто почувствовала, что что-то произошло. Мы с дочерью сразу же выехали туда. На месте уже работала полиция, "скорая" уже уехала. Первая моя реакция была: где видеорегистратор с этой машины? И я заметила, что зеркало в машине было повернуто. Такое впечатление у меня сложилось, что видеорегистратор был, но его очень быстро убрали, - считает вдова Наталья Кучкина.

Авария произошла 19 июля по улице Навои. По словам очевидцев, при повороте во дворы велосипедиста на полном ходу сбила машина. Как выяснила семья, за рулем был 23-летний преподаватель одного из учебных заведений города. Приехавшие медики делали все, чтобы спасти Николая, но безуспешно. После трагедии семья и вовсе столкнулась с грубым отношением следователя, говорит вдова.

Он мне говорит: "Вы можете сами искать очевидцев, свидетелей, собирайте информацию, собирайте любые сведения, приводите мне свидетелей в полицию, и я их допрошу". На сегодняшний день прошло 10 дней с момента ДТП, этот парень до сих пор на свободе. Ты можешь насмерть снести человека, спокойно сидеть дома, пить чай, - недоумевает Наталья Кучкина.

Родные боятся, что виновник аварии может остаться безнаказанным. Сейчас водитель под подпиской о невыезде. Вдова погибшего уже обратилась в МВД и прокуратуру. Они требуют изменить меру пресечения.

"У него остались дети, малышке 3 годика. Она просто в истерике, понимаете. Она такой "папсик", для нее папа - это все. Я хочу просто, чтобы человек признал, осознал, что он сделал", - говорит Наталья Кучкина.

В полиции, между тем, отметили, что следствие на месте не стоит.

"Дознавателем осуществляется сбор необходимых доказательств, в том числе данных с камер видеонаблюдения Центра оперативного управления Департамента полиции, а также объектов, расположенных рядом с местом ДТП. А также устанавливаются очевидцы указанного происшествия. Расследование проводится в строгом соблюдении принципов всесторонности, полноты и объективности. Ход следствия находится на контроле руководства Департамента полиции", - говорится в официальном сообщении пресс-службы департамента полиции города Алматы.

С момента аварии, говорит семья погибшего, они так и не услышали слов сожаления от водителя авто. Но ни помощи, ни извинений им теперь не нужно, родные требуют лишь одного - справедливого расследования и наказания.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!