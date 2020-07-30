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Одноэтажный дом обрушился после взрыва в Алматы

Кроме того, взрывной волной конструкциями стен частично повреждены кровли двух соседних домов.

Фото : ДЧС Алматы30 июля 2020, 11:58

Вечером 29 июля в одном из домов в Жетысуйском районе было неспокойно - произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения в одноэтажном частном доме, передает zakon.kz.

После взрыва дом обрушился, кроме того, взрывной волной конструкциями стен частично повреждены кровли двух соседних домов.

Незамедлительно организованы поисково-спасательные работы и разбор конструкций. В ходе разведки, обнаружена пострадавшая. В условиях угрозы падения конструкций, пожарные ПЧ №7 извлекли из-под завалов женщину 49 лет и передали бригаде СМП. С термическими ожогами тела, пострадавшая доставлена в 4 ГКБ, - сообщили в ДЧС Алматы.

На месте происшествия задействованы: 1 кинологический расчет, 8 спасателей, 2 единицы техники Службы спасения, 17 пожарных, 4 единицы техники, а также службы взаимодействия.

По предварительной информации, пострадавшая в данном доме проживала одна. Предварительная причина взрыва- незакрытая газовая конфорка. На месте работает аварийная служба газа, - заключили в ДЧС Алматы.


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