В Северном Казахстане 5-летний мальчик заблудился между селами

Ребенок был найден почти в 10 километрах от места проживания.

В Северо-Казахстанской области в Кызылжарском районе 5-летний мальчик заблудился между селами, передает zakon.kz.

Житель села Знаменское Андрей Мехов, возвращаясь домой на тракторе, около 8 часов вечера увидел малыша, который шел по полевой дороге. Испуганный ребенок ничего объяснить мужчине не смог, назвал только свое имя. Сельчанин привез его к себе домой и сообщил о случившемся участковому инспектору полиции, - рассказали в ДП области.

Капитан полиции Серик Жултанов направил информацию о найденном мальчике в близлежащие села. Ребенок назвал имя мамы, что помогло полицейским быстрее установить его родных. К этому времени (на улице уже темнело) обеспокоенная родительница начала самостоятельные поиски сына. Но долго искать не пришлось, хорошую весть сообщил по телефону участковый инспектор.

Как было установлено, ребенок из села Токуши Аккайынского района. Днем гулял на улице с детьми. С одним из мальчиков ушел в поле, где, отстав, заблудился.

К счастью, все закончилось хорошо. Ребенок, который был найден почти в 10 километрах от места проживания, передан матери. По данному факту проведена профилактическая беседа. Сейчас в летний период дети больше проводят время на улице, оставаясь без присмотра взрослых. Родителей просим быть внимательнее, чаще проводить беседы со своими маленькими домочадцами. Нередко происшествия с детьми происходят на водоемах, дорогах. – отметил и. о. начальника ОП Кызылжарского района майор полиции Жанибек Мухамадиев.

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