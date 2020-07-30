Экс-судье Бостандыкского района Алматы вынесли приговор

Судье предлагали $3 тысячи, которые она сначала взяла, а затем попыталась вернуть.

Бывшей судье Бостандыкского района Алматы вынесли приговор по обвинению во взяточничестве, передает zakon.kz.

По информации AlmatyTV, ее приговорили к четырем года лишения свободы.

В середине ноября Антикоррупционная служба официально сообщила, что блюститель закона поймана с поличным в момент возврата трёх тысяч долларов, которые ей заплатили за отсрочку принятия решения по гражданскому делу.

Суд посчитал что лицам, нарушившим принятую присягу, справедливым наказанием является только лишение свободы. В связи с чем, суд назначил Эльвире Оспановой наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, с пожизненным запретом права занимать должности на государственной службе. Приговор суда не вступил в законную силу, - рассказал фициальный представитель Алматинского городского суда Абай Жарылкасын.

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