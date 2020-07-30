Экс-судье Бостандыкского района Алматы вынесли приговор
Судье предлагали $3 тысячи, которые она сначала взяла, а затем попыталась вернуть.
Фото : almatytv30 июля 2020, 21:55
Бывшей судье Бостандыкского района Алматы вынесли приговор по обвинению во взяточничестве, передает zakon.kz.
По информации AlmatyTV, ее приговорили к четырем года лишения свободы.
В середине ноября Антикоррупционная служба официально сообщила, что блюститель закона поймана с поличным в момент возврата трёх тысяч долларов, которые ей заплатили за отсрочку принятия решения по гражданскому делу.
Суд посчитал что лицам, нарушившим принятую присягу, справедливым наказанием является только лишение свободы. В связи с чем, суд назначил Эльвире Оспановой наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, с пожизненным запретом права занимать должности на государственной службе. Приговор суда не вступил в законную силу, - рассказал фициальный представитель Алматинского городского суда Абай Жарылкасын.
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