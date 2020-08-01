TikTok обещает видеоблогерам миллионы долларов

Создан специальный фонд, который предназначен для распространения среди создателей контента.

Администрация TikTok объявила о планах вдвое увеличить размеры выплат, направляемых на поддержку авторов оригинального контента по всему миру, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщила управляющий операциями TikTok в США Ванесса Паппас.

Уже в августе создатели контента могут подавать свои заявки в фонд для получения денежной помощи. Пока точные критерии подачи заявления не уточняются, но известно, что пользователю должно быть больше 18 лет, он должен проживать в США, также будет выдвинуто минимальное количество подписчиков, которое должно быть у его страницы в TikTok, и конечно же, контент должен быть оригинальным и не противоречить правилам сервиса. Больше подробностей будет известно ближе к дате запуска программы.

В дополнение к этому, руководство китайского приложения учредило отдельный фонд, из которого будут финансироваться тиктокеры в Великобритании и некоторых странах Европы. В первый год его объем составит $70 миллионов, через три года — не менее $300 миллионов.

Ранее в TikTok заявляли, что эти фонды "окажут поддержку амбициозным авторам, которые ищут возможности для увеличения средств к существованию благодаря своему инновационному контенту". Подробнее об этих фондах, и как блогеры могут обратиться за получением финансирования, в компании пообещали рассказать "в течение ближайших недель".

По всей видимости, это стало ответом Instagram, который взялся переманивать TikTok-блогеров на свою платформу Reels.

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