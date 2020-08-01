Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Взрыв предотвратили пожарные в Алматы

Из горящего здания они эвакуировали газовые баллоны.

Фото : hi-news.ru1 августа 2020, 11:16

Ночью 1 августа в здании по улице Кудерина произошел пожар, передает zakon.kz со ссылкой на ДЧС Алматы.

Вызов на пульт 101 поступил в 02:27. Пожарные расчеты прибыли через шесть минут. Открытым пламенем горело здание с несколькими организациями - аптекой, парикмахерской и продуктовым магазином. Был объявлен повышенный ранг пожара.

Управление полиции Жетысуского района обеспечили беспрепятственный проезд спецтехники по улице Кудерина, энергослужба обесточила объект.

В ходе разведки и тушения пожарные эвакуировали шесть газовых баллонов, общим объемом 250 литров, а также два углекислотных баллона, тем самым была предотвращена угроза крупного взрыва. Частный сектор с северной стороны был в безопасности, - сообщили в ДЧС.

Пожар локализовали за 31 минуту и полностью ликвидировали на общей площади в 290 квадратных метров.

Удалось отстоять аптеку и подсобное помещение в торговом комплексе.

На месте были задействованы 29 человек личного состава и шесть единиц техники.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты