Взрыв предотвратили пожарные в Алматы

Из горящего здания они эвакуировали газовые баллоны.

Ночью 1 августа в здании по улице Кудерина произошел пожар, передает zakon.kz со ссылкой на ДЧС Алматы.

Вызов на пульт 101 поступил в 02:27. Пожарные расчеты прибыли через шесть минут. Открытым пламенем горело здание с несколькими организациями - аптекой, парикмахерской и продуктовым магазином. Был объявлен повышенный ранг пожара.

Управление полиции Жетысуского района обеспечили беспрепятственный проезд спецтехники по улице Кудерина, энергослужба обесточила объект.

В ходе разведки и тушения пожарные эвакуировали шесть газовых баллонов, общим объемом 250 литров, а также два углекислотных баллона, тем самым была предотвращена угроза крупного взрыва. Частный сектор с северной стороны был в безопасности, - сообщили в ДЧС.

Пожар локализовали за 31 минуту и полностью ликвидировали на общей площади в 290 квадратных метров.

Удалось отстоять аптеку и подсобное помещение в торговом комплексе.

На месте были задействованы 29 человек личного состава и шесть единиц техники.

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