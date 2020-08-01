Взрыв предотвратили пожарные в Алматы
Из горящего здания они эвакуировали газовые баллоны.
Ночью 1 августа в здании по улице Кудерина произошел пожар, передает zakon.kz со ссылкой на ДЧС Алматы.
Вызов на пульт 101 поступил в 02:27. Пожарные расчеты прибыли через шесть минут. Открытым пламенем горело здание с несколькими организациями - аптекой, парикмахерской и продуктовым магазином. Был объявлен повышенный ранг пожара.
Управление полиции Жетысуского района обеспечили беспрепятственный проезд спецтехники по улице Кудерина, энергослужба обесточила объект.
В ходе разведки и тушения пожарные эвакуировали шесть газовых баллонов, общим объемом 250 литров, а также два углекислотных баллона, тем самым была предотвращена угроза крупного взрыва. Частный сектор с северной стороны был в безопасности, - сообщили в ДЧС.
Пожар локализовали за 31 минуту и полностью ликвидировали на общей площади в 290 квадратных метров.
Удалось отстоять аптеку и подсобное помещение в торговом комплексе.
На месте были задействованы 29 человек личного состава и шесть единиц техники.
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