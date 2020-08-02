Трамп заявил о проведении 60 млн тестов на коронавирус в США
В США число выявленных случаев заболевания коронавирусом превысило 4,5 млн.
Фото : Getty Images2 августа 2020, 07:59
Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране проведено 60 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19, передает zakon.kz.
Американский лидер в Twitter заявил, что большой прирост новых случаев COVID-19 объясняется тем, что в США провели "намного больше тестов, чем в какой-либо другой стране".
В США число выявленных случаев заболевания коронавирусом превысило 4,5 млн.
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