Новое ослабление тенге объяснили в Нацбанке

Курс нацвалюты сегодня составил 420 тенге за один доллар, объем торгов на бирже - 160 млн долларов.

Директор департамента монетарных операций Национального Банка РК Нуржан Турсунханов объяснил, почему тенге снова начал слабеть по отношению к доллару, передает zakon.kz.

Курс нацвалюты сегодня составил 420 тенге за один доллар, объем торгов на бирже - 160 млн долларов. В Нацбанке заявили, что данные показатели не являются случайными.

На курс национальной валюты влияют как внешние, так и внутренние факторы. Из внешних – это, в первую очередь, цены на нефть. В первом полугодии минеральные продукты заняли более 70% от всего экспорта, а цены на них упали из-за ситуации на мировых рынках. В результате мы получили снижение предложения валюты на внутреннем рынке и негативное влияние на курсе тенге. Теперь разберем сегодняшнюю ситуацию на бирже и ситуацию с курсом тенге. Объемы на бирже выросли из-за того, что биржа не работала в пятницу в связи с празднованием в стране Курбан Айт. Тогда как глобальные финансовые рынки продолжали функционировать. Поэтому сегодня, в понедельник, банки на бирже приобрели больше, чем обычно. Возник так называемый отложенный спрос. Однако, 160 млн долларов – это не рекордный объем. Если смотреть на статистику с начала года, то в среднем ежедневно на бирже торгуется около 110 млн долларов. Эта цифра может варьироваться от 80 до 170 млн долларов. Поэтому в текущем объеме мы не видим ничего неожиданного. - сказал Нуржан Турсунханов.

Он считает, что ослабление тенге на 0,9% за прошлую неделю и еще на 2 тенге или 0,5% с прошлого четверга по сегодняний день - это не крутое пике, а следование общему тренду на рынках развивающихся стран. Кроме того, тенге реагирует на сильное изменение курса российского рубля.

Что касается внутренних факторов, повлиявших на нынешнее ослабление тенге, то это выплаты дивидендов и окончание периода уплаты налогов, что повлияло на снижение предложения на валютном рынке. Также на тенге. по словам директора департамента монетарных операций Национального Банка, продолжает влиять инвестиционный импорт.

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