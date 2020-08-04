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Подробности смертельного ДТП с борцами рассказали в полиции

Все случилось рано утром.

Фото : pixabay.com4 августа 2020, 15:28

Мы уже сообщали о гибели трех казахстанских борцов в страшном ДТП в Жамбылской области. В полиции рассказали подробности страшной аварии, передает zakon.kz.

Как стало известно стражам порядка, 3 августа примерно в 06:40 часов на 193 км автотрассы республиканского значения «Западная Европа – Западный Китай» 21-летний алматинский водитель на автомашине марки «МАЗДА-323», двигаясь из Алматы по направлению в Тараз, не справился с рулевым управлением, его автомобиль опрокинулся на правую обочину дороги.

В результате дорожно-транспортного происшествия на месте скончались два пассажира, один из которых кандидат в мастера спорта по вольной борьбе.

В ЦРБ Кордайского района с различными травмами госпитализированы трое мужчин, среди них кандидат в мастера спорта по вольной борьбе и мастер спорта по вольной борьбе, который на следующий день умер в больнице.

В Департаменте региона добавили, что по данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч.4 УК РК. Назначены судебно-медицинская и экспертиза исследования технического состояния машины.


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