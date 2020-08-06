На трассе под Алматы машина въехала под грузовик
Пострадали 4 человека.
Фото : rus.azattyq-ruhy.kz6 августа 2020, 11:15
На трассе в Алматинской области кроссовер влетел под грузовик, передает zakon.kz.
Видео происшествия появилось в соцсетях.
В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что в результате пострадали 4 человека.
По предварительным данным, 6 августа в 05.48 часов водитель автомашины Mitsubishi Outlander, гр. К., 2001 г.р., следуя по автодороге на 19 км в южном направлении, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с ехавшим впереди грузовиком. В результате ДТП пострадали водитель легковушки его трое пассажиров. В настоящий момент на месте происшествия работе следственно-оперативная группа. Все причины и обстоятельства, повлекшие дорожно-транспортное происшествие, устанавливаются, - сообщили в полиции.
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Машина под фуру залезла, трасса Алматы-Капшагай будьте осторожны ???? берегите себя вас ждут дома ????
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