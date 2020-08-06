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Торговца героином задержали в Нур-Султане

Проводятся мероприятия по установлению и задержанию соучастников по данному делу.

Фото : Скриншот видео6 августа 2020, 19:19

В Нур-Султане задержали ранее судимого мужчину и изъяли свыше 10 доз героина, сообщает zakon.kz.

За сбыт наркотиков задержан ранее неоднократно судимый 48-летний гражданин. В ходе личного обыска у него был обнаружен и изъят "героин" в особо крупном размере, что составляет более 10 разовых доз для наркопотребления. Обнаруженный наркотик мужчина также собирался сбыть на территории столицы. По данному факту проводится досудебное расследования по ст. 297 УК РК ("Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов"), - отметили в пресс-службе ДП столицы.

В настоящее время преступник водворен в Изолятор временного содержания. Проводятся мероприятия по установлению и задержанию соучастников по данному делу.


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