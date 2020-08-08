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После взрыва в Бейруте 60 человек пропали без вести

На данный момент обнаружены тела 154 погибших, личности 25 из них до сих пор не установлены.

Фото : twitter.com/Charles_Lister8 августа 2020, 17:47

После взрыва в порту Бейрута более 60 человек числятся пропавшими без вести, сообщили в Минздраве стран, передает zakon.kz со ссылкой на AFP.

Число погибших достигло 154, включая 25 человек, чьи личности еще не установлены. Кроме того, более 60 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, - значится в сообщении Минздрава.


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