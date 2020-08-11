Уволенный полицейский в Нур-Султане забрался на кран и пригрозил самоубийством

Он потребовал отменить приказ об увольнении, прекратить административное производство, а также публичного извинения от бывшей жены, с которой находится в разводе с 2015 года.

Экс-сотрудника столичного ДП пришлось снимать с башенного крана. Он забрался на него и грозился спрыгнуть, сообщает zakon.kz.

10 августа решением Дисциплинарной комиссии он был уволен из органов внутренних дел. Поводов было несколько: полицейский грубо нарушал служебную дисциплину, подвергал насилию и систематически избивал бывшую супругу. На основании статьи 80 п.1 п.п.12 Закона РК "О правоохранительной службе" он был освобожден от занимаемой должности и уволен из ОВД без права на восстановление.

Ранее в отношении него в суд был направлен административный материал по статье 73-1 КоАП РК ​ по факту причинения телесных повреждений своей бывшей супруге. Судебное заседание было назначено на 10 августа на 16:00 часов. Мужчина в суд не пришел. Вместо этого, около 15:40 часов, он взобрался на башенный кран на территории строящегося объекта по улице Рыскулбекова.

Угрожая покончить жизнь самоубийством, он потребовал отменить приказ об увольнении, прекратить административное производство, а также публичного извинения от бывшей жены, с которой находится в разводе с 2015 года.

На место происшествия прибыли руководство Департамента полиции и бригада скорой помощи. Сотрудниками ДЧС приняты необходимые меры безопасности. Для стабилизации его психоэмоционального состояния проводилась работа психологами. После переговоров в 18:10 часов мужчина добровольно спустился с крана.

По данному факту в отношении него составлен административный протокол по статье 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство".

Материалы направлены в административный суд города Нур-Султан. По итогам рассмотрения судом вынесено постановление о наложении штрафа в размере 5 МРП. Судебное заседание по факту причинения телесных повреждении бывшей супруге состоится в ближайшее время, - говорится вы сообщении пресс-службы МВД РК.

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