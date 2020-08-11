В Кыргызстане у восьми человек подозревают сибирскую язву

Все они госпитализированы, но пока лабораторный анализ подтвердил диагноз только у одного из пациентов.

В Ошскую межобластную больницу на юге Кыргызстана доставили восемь человек с подозрением на сибирскую язву, передает zakon.kz со ссылкой на Минздрав страны.

Согласно предварительным данным, госпитализированные заразились от мяса больного животного. Лабораторный анализ подтвердил диагноз у одного пациента, говорится в сообщении. Выявлены 285 контактных лиц.

В ходе эпидемиологического расследования установлено, что в конце июля в забое и разделке туши крупного рогатого скота, мясо которого было роздано 34 семьям в селах Тогуз Булак, Талдык, Кызыл-Байрак и Беш-Мойнок, участвовало девять человек, - значится в сообщении.

Сейчас все контактные лица получают антибиотики для профилактики и находятся под наблюдением врачей. При лабораторном исследовании пробы почвы с места забоя скота дали положительный результат на сибирскую язву.

Лабораторные исследования бактериологическим и биологическими методами продолжаются, - добавили в ведомстве.

Теперь в районе создан оперативный штаб по локализации и ликвидации очага сибирской язвы.

В свою очередь врач Ошской межобластной больницы Курсанали Ташов заявил, что семеро из восьми госпитализированных являются жителями села Папан Кара-Сууйского района Ошской области, передает Интерфакс.

Состояние больных стабильное, - говорит Ташов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!