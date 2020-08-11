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Чиновников ЗКО заподозрили в краже денег у школьников

Украденные деньги предназначались для покупки 100 ноутбуков.

Фото : Pixabay11 августа 2020, 21:34

Чиновников из ЗКО заподозрили в хищении шести млн тенге, передает zakon.kz.

Согласно сюжету AstanaTV, антикоррупционщики полагают, что специалисты отдела образования Каратобинского района украли деньги, предназначенные для покупки в школы ста ноутбуков.

Подробности этого дела следователи пока не разглашают. Известно только что средства пропали со счетов в мае этого года.

В период введения чрезвычайного положения на территории Республики Казахстан в мае 20 года группой лиц с подрядной организацией совершили хищение бюджетных средств в крупном размере на сумму свыше 6 млн тенге, выделенных на приобретение ноутбуков в количестве 100 штук, - заявила первый замглавы Антикоррупционной службы ЗКО.


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