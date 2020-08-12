Пьяные девушки избили семейную пару в Алматы

Группа молодых людей нередко собирается около трамплинов и шумно проводит время, тем самым, нарушая покой жителей близлежащих домов.

В Алматы семейную пару избили подвыпившие молодые жители, которые устроили ночную тусовку около трамплинов, расположенных вдоль проспекта Аль-Фараби, сообщает zakon.kz.

По информации телеканала Almaty.tv, группа молодых людей нередко собирается там и шумно проводит время, тем самым, нарушая покой жителей близлежащих домов.

Она подходит к нему близко, берет сотовый телефон и по лицу бьет. Разбивает ему нос. У него из носа идет кровь. Я думала, она же девушка, он может ее избить. Я встаю между ними, она начинает избивать меня, - рассказала Альмира Нурушева.

Альмира Нурушева вспоминает о кровавых событиях прошлых выходных. По ее словам, возле их дома по улице, которая ведет на смотровую площадку лыжного комплекса "Сункар", в три часа ночи они с мужем попытались утихомирить подвыпившую компанию молодых людей, которые шумели и не давали спать. Однако на их замечания разойтись, группа из нескольких девушек среагировала агрессивно - дело дошло до драки.

Возле спортивного комплекса семья Альмиры поселилась несколько лет назад. Жители садоводческого товарищества вспоминают, что раньше в их районе всегда было спокойно. Однако с начала карантина улицы, которые ведут к заезду на трамплин просто заполонили отдыхающие. Почти каждый вечер сюда съезжаются около сотни машин, нарушая спокойствие жильцов.

Дебоширит молодежь, по ночам не дают спать. Постоянно распивают спиртные напитки, курят кальян. Дискотеки устраивают. Здесь нужно навести порядок, например. Чтобы люди могли чувствовать себя спокойно. С другой стороны, я не понимаю, во время карантина люди должны быть осознанными, не собираться. То есть, это скажем так, причина распространения коронавируса, - рассказал Канат Акишев.

Раньше жители старались терпеливо наблюдать за происходящим в надежде, что правоохранительные органы примут меры. Но после недавнего инцидента намерены написать жалобу в городской акимат и администрацию спортивных сооружений. Владельцы близлежащих домов просят защитить их от агрессивно настроенных молодых людей.

Мы, конечно, поможем. Выставим сюда дополнительный пост. Просим также ДВД города также выставить пост. Потому, что толпа становится неуправляемой. Очень много людей собираются, - заверил и.о. управляющего объекта Международного комплекса лыжных трамплинов "Сункар" Николай Гребнев.

По данному факту участковыми инспекторами и патрульными полицейскими проводятся оперативно профилактические мероприятия на указанном участке. В случае выявления нарушения общественного порядка незамедлительно будут приняты меры административного реагирования. А в выходные, праздничные дни на месте дежурства будет работать специальная мониторинговая группа, - сказала официальный представитель городского ДП Салтанат Азирбек.

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