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Девушку ограбили во дворе собственного частного дома в Алматинской области

Грабитель напал, когда она выходила из уборной.

Фото : Polisia.kz12 августа 2020, 18:47

В Алматинской области девушка едва не лишилась своего сотового телефона. На нее напал мужчина с ножом во дворе дома, сообщает zakon.kz.

Она столкнулась со своим обидчиком, выходя из летней уборной своего дома. Вооруженный грабитель отобрал у нее сотовый телефон. Девушка стала звать на помощь. На крик внучки откликнулись дедушка и бабушка, находившиеся на тот момент в доме, они и сообщили о нападении в полицию.

Спустя некоторое время преступник был задержан "по горячим следам".

Главную улику – сотовый телефон – следственно-оперативная группа, изъяв в процессуальном порядке, приобщила к материалам уголовного дела. Разбирательство продолжилось уже в управлении полиции. По факту произошедшего стороны на допросах давали подробные объяснения, – сообщил начальник Управления полиции города Талдыкорган Аскар Нурсапа.

В качестве меры пресечения по ходатайству следователя судом был избран арест. Сейчас мужчина находится в полицейском изоляторе и вскоре за совершенное преступление предстанет перед судом. Оперативники проверяют его на причастность к другим преступлениям.


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