Данэлия Тулешова прошла в полуфинал шоу America’s Got Talent

Напомним, в четверти финала юная певица исполнила песню Harry Styles "Sign of the Times".

Четверть финала популярного мирового шоу состоялась накануне и прошла в прямом эфире, сообщает zakon.kz.

Выбор полуфиналистов напрямую зависел от голосов зрителей на сайте NBC, находящихся на территории США, также несколько участников получили дополнительные баллы от членов жюри.

Здесь в Лос-Анжелесе со мной мама и педагог Наталия Александровна. Мы очень волновались перед выступлением. Накануне перед поездкой была очень большая нагрузка, я дополнительно занималась у академического педагога Гульзат Даурбаевой и еще немного приболела. К счастью, все быстро прошло. Спасибо всем за поддержку, не могу описать, что испытываю сейчас. Какая невероятная атмосфера на этом шоу! Настолько все вдохновляет и мотивирует делать что-то еще. К следующему туру буду, как и прежде, готовиться каждый день! - поделилась Данэлия.

Уже сегодня участников шоу ждет пресс-конференция и интервью со СМИ США.

Напомним, в четверти финала юная певица исполнила песню Harry Styles "Sign of the Times". Жюри, как и в первое выступление Данэлии на сцене America’s Got Talent, аплодировали казахстанской вокалистке стоя. А после оценки Софии Вергара, сообщившей, что по ее мнению, выступление стало лучшим за вечер, Данэлия не сдержала слез.

В США в сопровождении мамы и педагога Данэлия прибыла несколько дней назад. Обязательным условием для всех участников шоу является строгое соблюдение карантинных мер:

Мы сдавали тест на коронавирус перед вылетом. Прилетели, и, как и все остальные участники, провели обязательные карантинные дни и вновь сдавали тест здесь. Все здоровы. Соблюдаем меры безопасности, бережем голос, даже питание в отеле доставляют под дверь, чтобы не было контакта с сервисом, - сообщает педагог Данэлии Наталия Чуракова.

О сроках полуфинала "America’s Got Talent" и предполагаемой композиции для выступления казахстанской звездочки пока неизвестно.

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