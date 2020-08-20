Грузовик снес с дороги Daewoo Nexia в Акмолинской области
Несмотря на то, что легковушка получила очень серьезные повреждения, ее водителю удалось выжить.
Фото : Кадр из видео20 августа 2020, 13:42
Тяжелый грузовик на полном ходу врезался в легковой автомобиль Daewoo Nexia на дороге в Акмолинской области. Как сообщают очевидцы аварии, несмотря на то, что легковушка получила очень серьезные повреждения, ее водителю удалось выжить, сообщает zakon.kz.
Видео с ДТП было опубликовано в социальной сети instagram в паблике zhest_kz.
Карагандинский грузовик снес на красный Daewoo Nexia 03 регион. Водитель жив, на ногах, увезли на скорой. Очевидцы молодцы, вытащили оперативно водителя, вскрыли капот, скинули клеммы с аккумулятора. Берегите себя, – написал автор поста.
Также сообщается, что авария произошла в поселке Жибек жолы Акмолинской области.
За официальными комментариями журналист zakon.kz обратился в пресс-службу областного ДП. В ведомстве информацию, размещенную в соцсетях, подтвердили.
На 1 286 км автодороги сообщением "Екатеринбург - Алматы". Водитель автомашины Mercedes-Benz (молоковоз), на регулируемом светофорном перекрестке в п.Жибек Жолы, не соблюдая дистанцию, допустил столкновение в заднюю часть автомашины Daewoo Nexia. Водитель автомашины Daewoo Nexia доставлен в больницу г. Нур-султан. Проводится проверка, – сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области.
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