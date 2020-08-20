Повлияют ли события в Беларуси на торговлю с Казахстаном

В Минторговли надеются, что "каких-то срывов контрактов не будет".

На брифинге в СЦК министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов выразил надежду, что ситуация в Беларуси не повлияет на торговые отношения с Казахстаном, передает корреспондент zakon.kz.

Первым делом Султанов воздержался от каких-либо прогнозов, указав, что прогнозы - это "дело не благодарное".

Как раз министерство торговли снижает барьеры и на двусторонней площадке обсуждений, и на евразийской площадке - экономического союза. Мы вместе с нашими коллегами реализуем вопросы снижения барьеров для наших предпринимателей, - сказал он.

По его словам, факторов, влияющих на международную торговлю, как на союз с третьими странами, очень много.

К сожалению, у нас показатели по внутрирегиональной торговле не такие хорошие как хотелось бы. В Европейском союзе внутренняя торговля, внутри союза - превышает 60%, у нас было порядка 14%. И в результате влияния пандемии эта цифра сократилась. Повторюсь, факторов очень много, но надеемся, что каких-то срывов контрактов (с Беларусью и не только – прим.) не будет, - заключил глава ведомства.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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