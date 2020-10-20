Судья объяснил приговор экс-полицейскому, сбившему коллег 

Его приговорили к 10 годам лишения свободы, а также прав управлять транспортными средствами.

Председатель Карасайского районного суда Мади Кошикпаев объяснил приговор в отношении экс-полицейского Азата Азаматова, виновного в совершении ДТП со смертельным исходом, передает zakon.kz.

По словам Кошикпаева, Азаматов обвинялся по статье 345-1 часть 4. Суд рассмотрел дело в пределах этого обвинения.

Что было установлено по этому процессу: Азаматов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, протаранил машину. Погибли сотрудники полиции. Вина подсудимого полностью доказана признательными показаниями самого подсудимого, показаниями свидетелей, около 14 свидетелей было. Также изучен результат осмотра места происшествия, - сказал Кошикпаев.

Он также объяснил срок наказания - 10 лет лишения свободы.

Санкция ст.345-1 ч.4 УК предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. В обвинительном акте, с которым поступило дело, не были указаны отягчающие обстоятельства. Эти обстоятельства не могут быть установлены по инициативе суда, что ограничивало срок возможного наказания до 5 лет. В связи с чем суд предоставил прокурору время для составления нового обвинительного акта. В новом акте отягчающим обстоятельством указан крупный ущерб, причиненный Управлению полиции. Суд, учитывая отягчающее обстоятельство, назначил 10 лет лишения свободы. 10 лет – максимальный срок по этой статье УК, - сказал он.

Кроме этого, по словам председателя Карасайского районного суда, Азат Азаматов пожизненно лишен права управлять транспортными средствами.

Приговор не вступил в законную силу.

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