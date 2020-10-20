Убивший журналистку изобретатель попытался сбежать из тюрьмы

Вооруженные полицейские окружили его возле тюрьмы к западу от Копенгагена.

Датский изобретатель Петер Мадсен, убивший шведскую журналистку Ким Уолл, был пойман после попытки побега из тюрьмы, передает zakon.kz со ссылкой на BBC.

На снимках с места преступления видно, как вооруженные полицейские окружили его возле тюрьмы к западу от Копенгагена.

На фотографии видно, как Мадсен сидел у забора с ремнем вокруг талии. По информации датских СМИ, у него была самодельная бомба. Полицейским удалось обезвредить его и увезти обратно в тюрьму.

Ким Валль пропала 10 августа 2017 года. Она хотела сделать репортаж о конструкторских навыках Мадсена и отправилась с ним в море на самодельной подлодке. На следующий день судно подало сигнал бедствия. Когда спасатели обнаружили лодку, на ней находился только Мадсен. В октябре того же года полиция Дании нашла голову и ноги девушки, упакованные в пластиковые пакеты. В них также лежали тяжелые куски металла.

Мужчина несколько раз менял показания и в итоге признал, что расчленил тело Валль и выкинул его в воду. Ее смерть он называет несчастным случаем: якобы она отравилась угарным газом. Однако эксперты-психиатры сочли изобретателя патологическим лжецом, представляющим опасность для окружающих. В сентябре 2020-го Мадсен все же сознался в содеянном.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!