Водителя Gelandewagen с подложными дипломатическими номерами задержали в столице

Водителю грозит штраф в размере 20 МРП или лишение водительских прав сроком на один год.

Mercedes-Benz G-Class с подложными дипломатическими номерами был задержан полицейскими в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

Задержали Gelandewagen на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Орынбор. Водителем автомобиля было совершено 12 нарушений ПДД, выявленных АПК "Сергек", на общую сумму около 250 тысяч тенге.

Машину водворили на коммунальную стоянку. 42-летнего водителя привлекли к ответственности по статье 590 ч.4 КРКобАП. Ему грозит штраф в размере 20 МРП или лишение водительских прав сроком на один год. Водительское удостоверение изъято.

Установлено, что ранее дипломатический номер был зарегистрирован на Посольство Польши, а позже снят с учета. Полицейские проверяют, каким образом дипломатический номер оказался у водителя Mercedes-Benz.

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