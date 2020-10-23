Правила пропускного режима в здания Нацбанка и его филиалы утвердили в РК

Так, специальное оборудование и технические средства используются при осмотре ручной клади и личных вещей посетителей.

Совместным постановлением правления Национального банка РК и приказом министра внутренних дел РК утверждены Правила по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов в зданиях Национального банка РК и его территориальных филиалах, передает zakon.kz.

Порядок по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов для посетителей распространяется на следующие здания Национального банка:

- центрального аппарата Национального банка;

- Постоянного представительства Национального банка в городе Алматы;

- территориальных филиалов Национального банка.

Организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов в зданиях Национального банка и его территориальных филиалах возлагается на Управления специализированной службы охраны областей и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент Министерства внутренних дел РК (УССО), обеспечивающими государственную охрану особо важных государственных объектов на основе договора.

При входе в здания Нацбанка и его территориальные филиалы в отношении посетителей осуществляется технический контроль с использованием специального оборудования и технических средств контроля.

Специальное оборудование и технические средства также используются при осмотре ручной клади и личных вещей посетителей.

В случае срабатывания специальных технических средств контроля постовой полицейский предлагает посетителю, подвергнутому техническому контролю, показать содержимое ручной клади для визуального осмотра.

В случаях, когда технический контроль с использованием специальных средств не возможен по причине их выхода из строя (либо отсутствия), посетитель самостоятельно предъявляет в открытом виде ручную кладь постовому полицейскому для визуального осмотра.

При наличии оснований полагать, что у входящего лица имеются указанные в Перечне предметов и веществ, запрещенных к вносу (проносу) в здания Нацбанка и его филиалов, с его согласия проводится личный досмотр.

Личный досмотр проводится постовыми полицейскими одного пола с досматриваемым лицом в отдельном помещении и в присутствии двух понятых того же пола, при этом действия постового полицейского при проведении личного досмотра не должны ущемлять честь и достоинство досматриваемого лица.

В Перечень запрещенных предметов входят:

1) огнестрельное, холодное оружие и иное оружие (за исключением служебного оружия работников фельдъегерской и специальной связи, юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, при наличии у них разрешительных документов);

2) взрывчатые вещества, взрывные устройства и легковоспламеняющиеся вещества;

3) отравляющие вещества;

4) сильнодействующие ядовитые вещества;

5) бактериологические, биологические и химические вещества;

6) радиоактивные вещества;

7) наркотические, психотропные вещества;

8) видео-, кино- и фотоаппаратура;

9) записывающие устройства и вычислительная техника;

10) радиотехническая и другая аппаратура, за исключением медицинских аппаратов и оборудования, предназначенных для поддержания лечебного или профилактического воздействия на организм человека, либо для замещения или коррекции функций органов и систем организма;

11) личные смартфоны и другая личная электронная техника, принадлежащие посетителям, за исключением телефонов с функциями звонок/СМС/ответ;

12) машинные носители информации (флеш-карты, USB-диски и другие);

13) технические устройства, в том числе и беспроводные, имеющие возможность передачи данных, а также выход в международные глобальные сети и сеть Интернет (Wi-Fi, Bluetooth, 3G, 4G и другие).

Не прохождение технического контроля или досмотра посетителем является основанием для отказа в его допуске в здания Нацбанка или его филиалы. Посетители с признаками алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения в здания Национального банка и его территориальные филиалы не допускаются.

Внос посетителями предметов и веществ, указанных в Перечне в здания Нацбанка и его филиалы не допускается.

Предметы, указанные в подпунктах 8), 9), 10), 11), 12), 13) Перечня, оставляются при входе в здание в специальных индивидуальных ячейках.

Внос посетителями предметов, указанных в подпунктах 8), 9), 10), 11), 12), 13) Перечня допускается по согласованию с подразделением безопасности или уполномоченными работниками территориальных филиалов, на основании приложения к заявке на пропуск, составленного в произвольной форме подразделением центрального аппарата Нацбанка, подразделением территориального филиала, арендующей, обслуживающей организацией, инициировавшими посещение.

При обнаружении у посетителя предметов и веществ, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) Перечня, постовой полицейский действует в соответствии с законодательством РК.

Как отмечается, аудио- (видео-) запись, фотографирование в здании центрального аппарата Нацбанка с применением любых устройств производится с письменного разрешения руководителя подразделения безопасности либо лица, его замещающего, в территориальных филиалах - с письменного разрешения руководителя территориального филиала либо лица, его замещающего.

Для получения разрешения заинтересованное подразделение центрального аппарата Национального банка направляет на имя руководителя подразделения безопасности либо лица, его замещающего, служебную записку с обоснованием необходимости проведения аудио- (видео-) записи, фотографирования за подписью руководителя подразделения либо лица, его замещающего.

Для получения разрешения заинтересованное подразделение территориального филиала Нацбанка направляет на имя руководителя филиала либо лица, его замещающего, служебную записку с обоснованием необходимости проведения аудио- (видео-) записи, фотографирования, согласованную с уполномоченным работником территориального филиала.

Посетители с животными также не допускаются в здания Национального банка и его территориальных филиалов.

Совместные постановление и приказ вводятся в действие по истечении 10 календарных дней после дня его официального опубликования (22 октября).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!