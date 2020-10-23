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В Алматы загорелся частный дом

Огонь локализован в 23:44.

Фото : ДЧС Алматы23 октября 2020, 23:48

В Алматы загорелся частный дом в микрорайоне Нур-Алатау по улице Мамыр 53, передает zakon.kz.

Сигнал о пожаре поступил в ДЧС в 23:06. "По прибытию в 23:12 открытым пламенем горела кровля (3 этаж мансарда) двухэтажного частного дома", - говорится в сообщении ДЧС Алматы.

Отмечается, что проведена разведка на наличие людей, поданы пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты на расстоянии в 20 м, обеспечена бесперебойная подача воды. Кровля мансардного типа.

Огонь был локализован в 23:44.


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