Огонь локализован в 23:44.

В Алматы загорелся частный дом в микрорайоне Нур-Алатау по улице Мамыр 53, передает zakon.kz.

Сигнал о пожаре поступил в ДЧС в 23:06. "По прибытию в 23:12 открытым пламенем горела кровля (3 этаж мансарда) двухэтажного частного дома", - говорится в сообщении ДЧС Алматы.

Отмечается, что проведена разведка на наличие людей, поданы пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты на расстоянии в 20 м, обеспечена бесперебойная подача воды. Кровля мансардного типа.

Огонь был локализован в 23:44.

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