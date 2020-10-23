В Алматы загорелся частный дом
Огонь локализован в 23:44.
Фото : ДЧС Алматы23 октября 2020, 23:48
В Алматы загорелся частный дом в микрорайоне Нур-Алатау по улице Мамыр 53, передает zakon.kz.
Сигнал о пожаре поступил в ДЧС в 23:06. "По прибытию в 23:12 открытым пламенем горела кровля (3 этаж мансарда) двухэтажного частного дома", - говорится в сообщении ДЧС Алматы.
Отмечается, что проведена разведка на наличие людей, поданы пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты на расстоянии в 20 м, обеспечена бесперебойная подача воды. Кровля мансардного типа.
Огонь был локализован в 23:44.
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