Прогноз погоды по территории Казахстана на 24 октября

Местами по республике ожидаются туман, гололед, усилится ветер.

Под влиянием ложбины циклона с районов Скандинавии на большей части РК пройдут осадки в виде дождя и снега, на северо-западе местами сильные, сообщает zakon.kz.

Местами по республике ожидаются туман, гололед, усилится ветер, на севере с низовой метелью. Лишь на юго-западе страны под влиянием Северо-западного антициклона сохранится погода без осадков, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами ожидаются гололед, усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром – гололед.

В Актюбинской области ночью местами ожидается гололед, днем усиление ветра 18 м/с. Местами в Жамбылской, Павлодарской, ночью и утром Алматинской областях ожидаются туман, в Павлодарской области – гололед.

Ночью в Кызылординской области ожидаются заморозки 1-6 градусов

Прогноз погоды в Алматы: днем 6°, облачно, дождь.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -2°, ясно.

Прогноз погоды на 24 октября.

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