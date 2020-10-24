Страшное ДТП в Костанайской области – двое погибших, двое раненых

Водитель, управляя автофургоном, при выезде с обочины по направлению в город, не убедился в безопасности маневра

Фура и легковой автомобиль столкнулись рано утром 22 октября, сообщает zakon.kz.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что водитель, управляя автофургоном "MAN", при выезде с обочины по направлению в город Рудный, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем "Ravon Nexia", передает портал Костанайские новости.

В результате ДТП пассажиры "Ravon": 30-летний мужчина от полученных травм скончался на месте, 23-летний – был госпитализирован в реанимационное отделение, где скончался, не приходя в сознание. Еще двое пассажиров госпитализированы в больницу города Рудный.

Как отметили в пресс-службе, факт ДТП зарегистрирован в ЕРДР по статье 345 ч. 4 УК РК (Нарушение ДТП, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Дознаватели отдела полиции Костанайского района проводят досудебное расследование.

Необходимо помнить, что соблюдение правил дорожного движения поможет уменьшить вероятность аварийных ситуаций на дорогах. Не забывайте, от вашей дисциплины на дороге зависит не только ваша безопасность, но и безопасность окружающих вас людей, - отметил начальник управления местной полицейской службы полковник полиции Курмет Мажикенов.

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