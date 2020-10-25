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В Азовском море на нефтяном танкере произошел взрыв

Идет спасательная операция на танкере "Генерал Ази Асланов".

Фото : neftegaz.ru25 октября 2020, 00:31

На российском нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море прогремели два взрыва, удалось спасти шесть членов экипажа, трое за бортом, сообщает zakon.kz.

На борту находились 13 членов экипажа, трое из них оказались за бортом, их ищут спасатели. Остальные были спасены проходящим мимо теплоходом, передает ТАСС.

В Азовском море идет спасательная операция после взрыва на танкере "Генерал Ази Асланов".

Танкер был пустой. Взрыв произошел, по предварительной информации, в балласте — оставались пары, - заявили в Росморречфлоте.


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