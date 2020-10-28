Найден брат убитой Виктории Гани 

Он находился у знакомых в областном центре.

В Костанае полицейские установили местонахождение без вести пропавшего Ганя Олега Викторовича, передает zakon.kz.

По информации "Алау" сотрудниками полиции УП города Костанай старшим лейтенантом полиции Виталием Ворониным и капитаном полиции Анатолием Шпикиным с помощью имеющейся у сотрудников полиции ориентировки Олег Ганя был замечен на остановке в районе железнодорожного вокзала. В настоящее время доставлен в УП города Костанай для выяснения всех обстоятельств, после чего будет передан родителям. Полицейские уже сообщили маме парня.

22 октября в дежурную часть отдела полиции Аулиекольского района с заявлением обратилась 40-летняя жительница поселка Баганалы с просьбой оказать содействие в поисках ее 20-летнего сына. Который 15 октября ушел из дома. Он ранее неоднократно уходил. Сотрудниками отдела полиции района было заведено розыскное дело. На поиски без вести пропавшего был ориентирован личный состав Департамента полиции области, в поисках также были задействованы волонтеры. По указанию руководства Департамента была создана оперативно-поисковая группа.

В результате проведения розыскных мероприятий полицейскими установлено, что с 16 по 18 октября разыскиваемый находился в селе Борис-Романовка Костанайского района у своих знакомых. После этого он на попутном транспорте направился в Костанай.

Напомним, Олег Ганя - это старший брат Виктории Гани. Семилетняя девочка пропала 24 апреля 2014 года. В поисках девочки принимали участие порядка 3 тыс волонтеров. Тело Виктории Ганя было обнаружено 22 мая в заброшенном здании недалеко от трассы Рудный - Тобол. Тело нашел волонтер Владимир Радченко. Позже был найден убийца девочки.

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