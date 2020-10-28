Порезал продавцов: полиция ищет опасного преступника

Один из сообщников уже задержан.

В Алматинской области ищут опасного преступника, нанесшего ножевые ранения сотрудникам магазина во время ограбления, передает zakon.kz.

По данным стражей правопорядка, в апреле 2015 года от сотрудников службы безопасности одного из крупных торговых центров, расположенного по трассе Алматы-Бишкек Алматинской области, в дежурную часть Карасайского РУП поступило сообщение о том, что при попытке задержать воров, совершающих кражу носимых вещей с бутика спортивных товаров, злоумышленники нанесли ножевые ранения трем работникам указанного бутика.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 192 ч. 2, 188 ч. 2 УК РК “Разбойное нападение” и “Кража чужого имущества”. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, стражи порядка по горячим следам задержали одного из преступников, которым оказался 19-летний студент, полностью признавший вину в совершении преступления.

Поиски второго вооруженного грабителя продолжаются. Разыскиваемый – 25-летний Оканов Дидарбек Асембекулы, уроженец Катон-Карагайского района (ВКО), складным ножом нанес ножевые ранения трем мужчинам, пытавшимся их задержать. Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого лица, просьба сообщить в полицию по телефонам в города Талдыкорган: 8 (7282) 60-82-33, 60-82-32 или 8 705-110-55-57, – сообщили в полиции.

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