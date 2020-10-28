Появилось видео задержания порноактрисы в Караганде 

В настоящее время полицейские ищут сообщников задержанной.

В Караганде женщина распространяла в социальных сетях видеоролики порнографического содержания с собственным участием, сообщает zakon.kz.

Во время мониторинга социальных сетей сотрудники Управления криминальной полиции ДП Карагандинской области выявили факт распространения порнографических видеороликов в Instagram и Telegram. Причем как по Казахстану, так и за его пределами.

В ходе оперативно-поисковых мероприятий "Hi-tech" оперативники установили личность автора видео. Ею оказалась 30-летняя жительница Караганды. Она в группе лиц занималась изготовлением видеороликов с собственным участием, а потом реализовывала их через социальные сети.

Там же в сетях был представлен соответствующий прейскурант. К примеру, пятиминутный видеоролик интимного содержания оценивался в 7 тысяч тенге или 1200 российских рублей. Видео на заказ стоило дороже – 17 тысяч тенге или 3 тысячи российских рублей. А непосредственная интимная встреча с "актрисой" тянуло на 300 долларов США.

27 октября сотрудники УКП ДП Карагандинской области задержали подозреваемую. Изъяты вещественные доказательства ее противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело по ст.311 УК РК "Незаконное распространение порнографических материалов". Проводится расследование. В настоящее время полицейские ведут розыск сообщников задержанной,- сказал начальник Управления криминальной полиции ДП Карагандинской области Ислам Мусин.

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