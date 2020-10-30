В Актау водитель устроил аварию и сгорел в своем авто

Был ли он трезв в этот момент, пока неизвестно.

Молодой водитель устроил ДТП и сгорел в своем авто в Актау, передает zakon.kz.

Согласно сюжету AstanaTV, он не справился с управлением. Причины пока выясняют полицейские. Спасатели уже готовы к работе в усиленном режиме. Ситуация со смертельными авариями, как правило, ухудшается в межсезонье.

Иномарка сгорела. За секунды до страшной аварии 22-летний парень на скорости врезается в столб и погибает до возгорания. Был ли он трезв в этот момент, пока неизвестно.

01.20 часов на пульт дежурного 102 поступил вызов о том, что в 21 микрорайоне произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель Toyota Camry не справился с рулевым управлением, - сообщила пресс-секретарь ДП Мангистауской области Айгерим Ибадуллаева.

С начала года на дорогах страны погибло больше тысячи человек. Особенно страшно за рулем становится сейчас – в период ухудшения погодных условий. МЧС предупредил об опасности водителей половины регионов страны.

В Нур-Султане, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях в связи с выпадением осадков и заморозками образуется гололед. Министерство по чрезвычайным ситуациям рекомендует водителям при движении на дорогах быть осмотрительными, держать низкую скорость и соблюдать осторожность, - сообщили в МЧС РК.

Однако, далеко не всегда погодные условия становятся причиной дорожно-транспортных происшествий. Зачастую – это халатность и лихачество со стороны водителей. Порой за нее приходится расплачиваться невинным людям.

К примеру, Исамеддин Камальянов отбывает наказание за смертельное ДТП. В его машине погибли два человека. Мужчина не справился с управлением, когда иномарка пошла на обгон его машины с правой – запрещенной – стороны.

Дождь моросил. Видимость была слабая. Меня кинуло. Он обгон делает с правой стороны, я лечу на встречку. Идет камаз. Оказался я виноват. Молодые на трассе не смотрят, правила не соблюдают. Из-за них страдают другие люди, - рассказал осужденный Исамеддин Камальянов.

Мужчину осудили. Два года он провел в колонии-поселении. В этом году ужесточили наказание за езду в пьяном виде. Такие лихачи могут пожизненно лишиться водительских прав и свободы на 10 лет.

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