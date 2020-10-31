Врач признала вредным сдерживание кашля и чихания при болезни

Чихаем в сухие платки, чтобы инфекция не распространялась на других людей.

На фоне пандемии коронавируса кашляющие и чихающие люди быстро попадают в центр внимания и вызывают негативную реакцию у окружающих. Однако подобный способ очистки организма необходим, а сдерживаться может быть опасно, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом рассказала врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

Кашель и чихание – защитные реакции организма, которые помогают вывести микробы и слизь. Но то, что полезно самому чихающему, несет угрозу окружающим, отметила Лапа. Даже если вы не чувствуете симптомов болезни, вы можете быть опасны для тех, кто находится рядом с вами, напомнила собеседница радио.

Есть заболевания бессимптомные, а носительство вируса, не только ковида, даже обычного вируса гриппа, вызовет обострение хронических заболеваний, собственных заболеваний организма, человек будет болеть, – сказала Лапа.

При этом сдерживаться может быть опасно для организма, предупредила врач-терапевт. Кашлять и чихать нужно, но соблюдая определенные правила.

Чем раньше и быстрее мы удаляем мокроту, тем лучше. Мокрота содержит токсины, бактерии, вирусы и все, что с этим связано. На улице мы откашливаемся, когда никого рядом нет. Чихаем в сухие платки, чтобы инфекция не распространялась на других людей. Если кто-то рядом, а кашель вызывает влажные выделения, вы собираете это, сплевываете в салфетки и сразу выбрасываете. Но не бросайте, где придется, ведь это источник инфекции, – заключила медик.

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