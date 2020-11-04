Алюминий казахстанского электролизного завода продолжает удерживать позиции на мировом рынке
Экспортные объемы "крылатого металла" сохранились на прежнем уровне.
Текущий год стал испытанием на прочность для всех отраслей экономики, однако экспортоориентированные предприятия были особенно оторваны от реальности в силу закрытых границ и полной или частичной остановки предприятий во всем мире. АО "Казахстанский электролизный завод" (входит в Евразийскую Группу) не стал исключением, однако, правильно выбранная долгосрочная стратегия, а также производственный опыт помог предприятию обойти глобальный кризис, связанный с пандемией без материальных и кадровых потерь, сообщает inbusiness.kz.
О том, как пандемия сказалась на производстве, удалось ли сохранить штат во время мирового коронакризиса, выполнить все обязательства перед заказчиками и партнерами в интервью корреспонденту рассказал заместитель председателя правления Евразийской Группы по финансам Данияр Рахматуллаев.
Казахстанский электролизный завод является единственным в стране производителем первичного алюминия. Это алюминий высокой марки, получаемый восстановлением глинозема и отливаемый в слитки. 90% продукции завода отправляется на экспорт. География экспорта насчитывает более 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. При этом львиная доля экспортируется в Европу и Россию, а остальные 10%, приходятся на Павлодарскую область, где производятся автомобильные диски.
В этом году экспортные объемы практически на уровне прошлого года. Мы поставляем алюминий в такие страны, как Россия, Беларусь, Украина, Узбекистан, Грузия и страны дальнего зарубежья – Италия, Турция и другие. География поставок обширна, при этом в 2020 году заключено 11 контрактов с казахстанскими потребителями первичного алюминия, поэтому какая-то часть продукции реализуется в стране, - говорит Данияр Рахматуллаев.
Замглавы Евразийской Группы, отмечает, что производительность предприятия и экспортные отгрузки не пострадали от пандемии из-за налаженных бизнес-процессов внутри Группы и высокого спроса продукта.
Казахстанский электролизный завод твердо стоит на ногах. У нас есть конкурентные преимущества, среди которых низкая себестоимость и очень качественный алюминий, - говорит Данияр Рахматуллаев, отметив, что всеми необходимыми ресурсами компания обеспечена за счет базы АО "Алюминий Казахстана" и АО "Евроазиатская энергетическая корпорация". Эти предприятия также входят в состав ERG.
Завод выпускает 20-килограммовые алюминиевые чушки. Уже как 2 года металл отгружается в 2 формах, в слитках и жидком виде. Порядка 60% объема приходится на производство кабельно-проводниковой продукции, 20% - это производство металлоконструкций.
Предприятие продолжает расширять свои мощности. За счет проекта по увеличению силы тока повысилась мощность завода с 250 тысяч тонн до 263 тысяч в 2019 году. На сегодня компания произвела более 206 тысяч тонн первичного алюминия, планы на этот год остаются без изменений - 265 тысяч тонн.
Кроме того, за счет заемных средств Банка Развития Казахстана (дочерняя структура Холдинга "Байтерек") профинансировано приобретение высокотехнологичного оборудования для завода стоимостью 1 018 млрд долларов США. Из них собственные средства составили 618,3 млн долларов США, БРК – 400 млн долларов США.
Результатом партнерства БРК и АО "Казахстанский электролизный завод" стало создание градообразующего индустриального гиганта по производству первичного алюминия, который обеспечивает производительность труда в Павлодарском регионе, а также вносит существенный вклад в развитие экспортного потенциала страны. Для БРК, прежде всего, важна возвратность средств, выпуск и реализация продукции в запланированные сроки. Все займы по данному проекту погашаются в сроки по графику, - отметил Касым Муханбетов старший банкир Дирекции по работе с клиентами БРК.
Другим не менее важным вызовом для предприятия, численностью сотрудников которого насчитывает 2400 человек, является сохранение рабочих мест и соблюдение санитарной безопасности. В целом по Группе около 1,9 млрд тенге вложено в обеспечение охраны здоровья работников. Именно такая сумма была направлена на дезинфицирующие средства, медицинские маски, тепловизоры, бесконтактные термометры, рециркуляторы для дезинфекции воздуха и многое другое. Кроме того, компания взяла на себя социальную ответственность, внеся свой вклад в борьбу с Covid-19, путем оснащения региональных медцентров кислородными концентраторами для тяжелобольных, лекарствами и пульсикометрами.
Ни один сотрудник завода не был сокращен. Мы продолжали работать в штатном режиме, соблюдая все правила и нормы санитарной безопасности. Остановок производства тоже не было. У нас был четкий план мероприятий, мы отслеживали ситуацию по заводам. У нас есть возможности, чтобы и дальше наращивать производство, поскольку ресурсная база у нас есть, сырье. Производство в целом справилось с вызовом пандемии, - резюмировал Данияр Рахматуллаев.
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