Массовое ДТП в Алматы - виновник скрылся

На кадрах видна белая иномарка, быстро двигающаяся по дороге. Из-под левого заднего колеса летит сноп искр.

Ночью на проспекте Рыскулова в Алматы произошло массовое ДТП. Происшествие частично попало на видео, которое опубликовали в соцсетях, сообщает zakon.kz.

Видео: kris_p_almaty

На кадрах видна белая иномарка, быстро двигающаяся по дороге. Из-под левого заднего колеса летит сноп искр. Окружающие возмущены, в адрес водителя слышна брань, в том числе и нецензурная.

Кадр меняется, ту же машину с другого ракурса снимают другие очевидцы, а еще позже показаны три разбитых машины на проезжей части. Рядом полицейский автомобиль, многочисленные очевидцы, со слов которых выходит, что причиной аварии послужил тот самый белый автомобиль, стремительно скрывшийся с места ДТП.

По имеющимся данным инцидент произошел в 3:40. Пассажир иномарки задержан. Водителя разыскивают.

Мы направили запрос в ДП Алматы.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!