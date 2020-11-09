По данному факту проводится досудебное расследование.

В Нур-Султане пьяный водитель уснул за рулем и совершил ДТП, сообщает zakon.kz.

В ночь на 8 ноября около 02:30 часов сотрудниками специализированного батальона задержан 37-летний водитель автомашины марки Chevrolet Lacetti, который находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил дорожно-транспортное происшествие, - сообщили в пресс-службе ДП города.

Пьяный водитель, следуя по проспекту Мангилик Ел уснул за рулем и выехав на полосу встречного движения, повредил ограждения вдоль проезжей части. Бросив автомобиль на тротуаре, мужчина попытался скрыться пешим ходом.

Задержав водителя стражи порядка установили, что ранее специализированным межрайонным административным судом он был лишен права управления транспортным средством за вождение в пьяном виде.

Отстранив водителя от управления авто, ему было предложено пройти медицинское освидетельствование. Заключение врача-нарколога подтвердило, что мужчина в алкогольном опьянении.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 346 УК РК, водитель водворен в ИВС ДП. Автомашина помещена на коммунальную стоянку.

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