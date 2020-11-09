Казахстанка победила лишний вес и стала вице-чемпионкой мира
Она занимается бодибилдингом с 2017 года.
Аиша Каипова из Казахстана завоевала титул вице-чемпионки мира по бодибилдингу. Никто не мог подумать, что несколько лет назад у нее был лишний вес и на модель она никак не не была похожа, передает zakon.kz.
С 5 по 9 ноября в Испании прошел Чемпионат мира по бодибилдингу и фитнесу IFBB 2020, на котором серебряную медаль и титул вице-чемпионки мира завоевала казахстанка Аиша Каипова.
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Как же я благодарна жизни за то, что она открывает мне доступ к получению такого невероятного жизненного опыта и осознанию её глубоких концепций. ⠀ Уже вовсю чемоданное настроение ???? Доделываю последние организационные дела и в добрый путь ❤️???????? ⠀ Знаете какая самая выигрышная позиция по жизни? ➡️ Она заключается в доверии процессу и умении брать ответственность. ☯️ Поэтому, я, веря в лучшее и доверяя жизни, делаю всё зависящее от меня. ⠀ Поживём - увидим. ⠀ В любом случае, я уже очень рада всему, что созерцаю ❤️ ⠀ То, что происходит здесь и сейчас - поистине невероятное ❤️???? ⠀ ——————————————— ⠀ I am so grateful to life for the access to such an incredible life experience and, simultaneously, the ability to realize its deep concepts. ⠀ Currently, I’m in travelling mood already ???? - getting the last organizational stuff done and that is it ❤️???????? ⠀ Do you know what is the most vantage point in life? ➡️ It is all about trusting the process and ability to take responsibility. ☯️ Therefore, being focussed on the good and totally trusting the life, I do everything that is dependent on me. ⠀ We will wait and see. ⠀ In any case, I am very happy for everything that I contemplate right now. ⠀ It is truly incredible ❤️????
Девушка занимается бодибилдингом с 2017 года и добилась немало успехов, выиграв различные соревнования в Казахстане и на разных континентах. Является дочерью известного казахстанского дизайнера Айнур Турысбек.
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Во времена пандемии спорту, как и многим другим отраслям, пришлось и приходится нелегко. ⠀ Спасибо большое нашей федерации @ifbb_official , @ifbbkz , что сделали всё возможное, что требуется от них, как от организации, и устроили такой замечательный праздник для всех спортсменов!❤️???????? ⠀ Я представляю, как это было нелегко, но несмотря на это - каждая деталь указанная в протоколах по COVID-19 была соблюдена ???? Участников было огромное количество из самых разных стран, но мы все дружно, во имя спорта, сплотившись, сделали такое крутое шоу ???? ⠀ Подготовка на этот сезон останется в моей памяти навсегда ❤️ Сколько всего произошло, сколько всего поменялось... ⠀ Помню, как мне было безумно страшно, что ничего не получится... Что просто всё отменится и ничего не будет. Меня многие пугали всякими сводками новостей ???? или «достоверной» информацией, которую им сказал их знакомый кто-то, который где-то оттуда, что все перекроют, закроют, ну и тд ????❤️ ⠀ Не на словах, а искренняя вера. Полное доверие процессу. Терпение. Ответственность за то, что ты в силах контролировать. Осознанность в каждом действии. ⠀ Очень важные уроки были и продолжают усваиваться мной по сей день. ⠀ Спасибо за всё. Я все глубже начинаю понимать что к чему, но нужно ещё учиться ❤️????????
За 3 дня до вылета девушка вспоминала, с чего начинала свой путь в бодибилдинге.
Раньше я думала, что это моё «проклятие». И только спустя время пришло осознание, что на самом деле это огромный подарок судьбы, который показал мне насколько могут быть мощным инструментом искренняя вера и преданность. По сей день, когда я сталкиваюсь с какой-либо сложностью в жизни, я вспоминая ту самую 15-летнюю девочку, которая в какой-то момент, несмотря на все упреки и насмешки окружающих о ее мечтах, решила взять на себя ответственность за своё счастье и ни разу не предала свой выбор. Работа со своим внутренним миром - самая тяжелая из всех. И, что касается веры и преданности - я усвоила этот урок на всю жизнь, - писала Аиша.
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#каипова_до_и_после ⠀ Раньше я думала, что это моё «проклятие» ???? ⠀ И только спустя время пришло осознание, что на самом деле это огромный подарок судьбы, который показал мне насколько могут быть мощным инструментом искренняя вера и преданность ❤️???????????????? ⠀ По сей день, когда я сталкиваюсь с какой-либо сложностью в жизни, я вспоминая ту самую 15-летнюю девочку, которая в какой-то момент, несмотря на все упреки и насмешки окружающих о ее мечтах, решила взять на себя ответственность за своё счастье и ни разу не предала свой выбор ❤️ ⠀ Работа со своим внутренним миром - самая тяжелая из всех. И, что касается веры и преданности - я усвоила этот урок на всю жизнь ❤️ ⠀ Через 3 дня у меня вылет в Испанию, где будет проходить очень масштабный турнир под названием European Championship, 2020 ???? ⠀ Вы даже не представляете насколько невероятный был пройден путь (пандемия, конечно, тут тоже сыграла свою роль), чтоб все это организовать! Тот факт, что я лечу на турнир ✈️ уже подарок судьбы! Слава Богу, все получилось! Честно, я очень благодарна за всё ❤️???????? ⠀ Делаем финальные штрихи по форме, а дальше - сцена покажет ???????? ⠀ В каждую клеточку моего тела вложена колоссальная работа и я готова это показать ❤️????????????????
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