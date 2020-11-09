Казахстанка победила лишний вес и стала вице-чемпионкой мира

Она занимается бодибилдингом с 2017 года.

Аиша Каипова из Казахстана завоевала титул вице-чемпионки мира по бодибилдингу. Никто не мог подумать, что несколько лет назад у нее был лишний вес и на модель она никак не не была похожа, передает zakon.kz.

С 5 по 9 ноября в Испании прошел Чемпионат мира по бодибилдингу и фитнесу IFBB 2020, на котором серебряную медаль и титул вице-чемпионки мира завоевала казахстанка Аиша Каипова.

Девушка занимается бодибилдингом с 2017 года и добилась немало успехов, выиграв различные соревнования в Казахстане и на разных континентах. Является дочерью известного казахстанского дизайнера Айнур Турысбек.

За 3 дня до вылета девушка вспоминала, с чего начинала свой путь в бодибилдинге.

Раньше я думала, что это моё «проклятие». И только спустя время пришло осознание, что на самом деле это огромный подарок судьбы, который показал мне насколько могут быть мощным инструментом искренняя вера и преданность. По сей день, когда я сталкиваюсь с какой-либо сложностью в жизни, я вспоминая ту самую 15-летнюю девочку, которая в какой-то момент, несмотря на все упреки и насмешки окружающих о ее мечтах, решила взять на себя ответственность за своё счастье и ни разу не предала свой выбор. Работа со своим внутренним миром - самая тяжелая из всех. И, что касается веры и преданности - я усвоила этот урок на всю жизнь, - писала Аиша.

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