Спецоперация прошла в Алматы
По подозрению в совершении серии квартирных краж задержаны трое.
Фото : Polisia.kz12 ноября 2020, 10:13
В Алматы прошла спецоперация по задержанию группы гастролеров–домушников, сообщает zakon.kz.
Спецоперацию сотрудники криминальной полиции провели минувшим днем в Бостандыкском районе Алматы при содействии бойцов спецподразделения. По подозрению в совершении серии квартирных краж задержаны трое.
Они – земляки, жители Алматинской области. Самому старшему 34 года, младшему – 22. Двое из фигурантов ранее уже были судимы за имущественные преступления. Подозреваемых задержали накануне после того, как они обворовали одну из квартир, расположенных по улице Кабанбай батыра. Похозяйничав в чужом жилище, любители легкой наживы завладели денежными средствами и ценным имуществом. Украденное было изъято, избавиться от преступной добычи злоумышленники не успели. На данном этапе расследования установлена причастность указанной "троицы" к 11 преступлениям на территории Алматы. Кроме того, согласно нашим данным, они разыскиваются нашими коллегами за серию квартирных краж в городах Нур-Султан и Шымкент, – рассказал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.
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