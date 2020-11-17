В Нацбанке рассказали, как новость о вакцине повлияла на тенге

Курс тенге вернулся к уровню 430,52, тем не менее укрепившись за неделю на 0,4%.

На прошедшей неделе стало известно об успешных испытаниях вакцины против коронавируса. Зампредседателя Нацбанка Алия Молдабекова рассказала, как эта новость повлияла на тенге, передает zakon.kz.

По ее словам, такая информация стала драйвером мировых финансовых рынков на прошлой неделе. На фоне хороших новостей об эффективности вакцины наблюдалась положительная динамика на товарных рынках и увеличение риск-аппетита инвесторов.

Фондовые индексы и нефтяные цены начали прошлую неделю с уверенного роста. В среду, впервые с сентября, цена на нефть эталонной марки Brent поднялась выше отметки 45 долларов за баррель, что в свою очередь позитивно отразилось на валютах развивающихся стран. Наша национальная валюта также следовала позитивному тренду, укрепившись до уровня 427,26 тенге за доллар или на 1,2% по отношению к началу недели. Однако в четверг, на фоне продолжающегося ухудшения эпидемиологической ситуации, Международное энергетическое агентство понизило прогноз по мировому спросу на нефть в 2020 году, а Министерство энергетики США опубликовало данные о недельном росте запасов нефти на 0,9% до 488,7 миллиона баррелей в сутки, - рассказала она.

Опубликованная статистика вместе с неопределенностью по срокам массовой вакцинации и перспективами восстановления спроса на нефть до уровней, предшествующих пандемии, приостановили "ралли" на мировых рынках и послужили причиной коррекционного снижения нефтяных цен к концу недели.

Курс тенге вернулся к уровню 430,52, тем не менее укрепившись за неделю на 0,4%.

Несмотря на продолжающийся шаткий сентимент, подстегиваемый увеличением добычи отдельными странами, к примеру, Ливии, организация ОПЕК+ дала сигнал о намерении придерживаться заранее оговоренных условий по снижению добычи и осознания текущей тяжелой ситуации по ребалансировке рынка нефти, - отметила Молдабекова.

Также она назвала факторы сегодняшнего укрепления тенге.

Действительно, неделя стартовала с положительных новостей по вакцине от компании Moderna. По заявлениям компании, эффективность экспериментальной вакцины для защиты от COVID-19 при первоначальном анализе результатов исследования составила 94,5%. Новости об эффективности разрабатываемых средств борьбы с коронавирусом подстегнули рост рисковых активов и цен на нефть. Котировки нефти Brent выросли до 44,67 долларов за баррель, - сказала Молдабекова.

Валюты развивающихся стран, наряду с рисковыми активами поддержали общий тренд. Российский рубль вместе с южноафриканским рандом оказались в лидерах роста, укрепившись на 1,3%, и 1,1% соответственно, в то время как укрепление бразильского реала, мексиканского песо и турецкой лиры составило от 0,4 до 0,7%.

Для нашей валюты – это однозначно позитивный сигнал: с начала недели тенге укрепилось на 0,45%. В краткосрочной перспективе, мы считаем, что совокупность позитивных новостей с внешних рынков наряду с налоговой неделей у нас создают базу для укрепления тенге, - сказала зампредседателя Нацбанка.

Однако, продолжила она, необходимо принимать во внимание и другие, как внешние, так и внутренние факторы. Из внешних – это, прежде всего, неопределенность по срокам массового использования вакцины и результаты предстоящей встречи стран ОПЕК+. Из внутренних факторов – это продолжающееся давление на тенге со стороны платежного баланса, которое обусловлено периодом низких цен на нефть, который мы наблюдаем с марта текущего года

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