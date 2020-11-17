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Crew Dragon состыковался с МКС

SpaceX впервые доставил на Международную космическую станцию (МКС) экипаж из 4 астронавтов.

Фото : TV with Thinus17 ноября 2020, 21:57

Выведенный на орбиту новый американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту во вторник успешно состыковался с Международной космической станцией, сообщает zakon.kz.

Трансляция велась на сайте НАСА.

Полет с космодрома на мысе Канаверал до МКС продолжался 27 часов. Стыковка к американскому модулю Harmony осуществлена в автоматическом режиме. На МКС прибыли три астронавта NASA Виктор Гловер, Майк Хопкинс и Шеннон Уолкер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи.

SpaceX впервые доставил на Международную космическую станцию (МКС) экипаж из 4 астронавтов.

Астронавт NASA Кейт Рубинс на МКС открыла люк американского модуля для перехода экипажа с прибывшего корабля.


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