Crew Dragon состыковался с МКС

Выведенный на орбиту новый американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту во вторник успешно состыковался с Международной космической станцией, сообщает zakon.kz.

Трансляция велась на сайте НАСА.

Полет с космодрома на мысе Канаверал до МКС продолжался 27 часов. Стыковка к американскому модулю Harmony осуществлена в автоматическом режиме. На МКС прибыли три астронавта NASA Виктор Гловер, Майк Хопкинс и Шеннон Уолкер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи.

SpaceX впервые доставил на Международную космическую станцию (МКС) экипаж из 4 астронавтов.

Астронавт NASA Кейт Рубинс на МКС открыла люк американского модуля для перехода экипажа с прибывшего корабля.

The @SpaceX #CrewDragon hatch opened at 1:02am ET and astronauts Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker and Soichi Noguchi entered the station moments later joining the Exp 64 crew. https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/gbmPpibTXc