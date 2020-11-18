Общественница рассказала о братьях-педофилах, остающихся безнаказанными

Одного оправдал суд присяжных, второй находится под следствием.

Лидер #НеМолчи Дина Смаилова рассказала о двух братьях - одного сейчас подозревают в изнасиловании падчерицы, второго судили за педофилию, но оправдали, передает zakon.kz.

Из выложенного в facebook поста следует, что в настоящее время в Атырау идет следствие по факту изнасилования 13-летней девочки. Подозреваемый - отчим. Он, со слов Смаиловой, на свободе и каждый день отправляет угрозы пострадавшей и ее матери, чтобы последняя забрала заявление.

Психика ребенка не выдержала, девочка буквально на грани! Она знает, что его старший брат ушел от ответственности и кроме тяжелой психологической травмы из-за многолетнего насилия, ребенок переживает еще и страх, хотя слово страх это очень мягко сказано и по ее рисункам мы видим, что это настоящий ужас для девочки. Психологи бьют тревогу и просят, чтобы подключились психиатры.

Мама девочки единственный кормилец, у нее на руках четверо детей, но как ей кормить детей, если она боится отойти от старшей дочери? Эта страшная семья мужа оставила их на улице, без алиментов, помощи, наоборот пытаются преследованиями и угрозами затравить мать и добиваются, чтобы она от страха отказалась от заявления! - пишет Смаилова.

При этом сообщается, что брата подозреваемого в Алматы судили за развращение падчерицы в течение нескольких лет, началось все, когда ей было 6 лет.

Девочка, переживая стресс, стремительно набрала вес и за год прибавила больше 60-ти кг. Все экспертизы показали, что она была изнасилована, консилиум сильнейших четырех врачей экспертов указали, что она не лжет и переживает тяжелую психологическую травму. Детектор лжи тоже показал, что девочка не способна обманывать. Тогда как отчим признан агрессором и сутенером и сейчас осужден за сутенерство! Но суд присяжных оправдал его в педофилии, посчитав доказательств недостаточно! - пишет лидер #НеМолчи.

Она выложила фото рисунков 13-летней пострадавшей в Атырау: "Так сказать глаза, это зеркало души..."

По указанному факту расследуется уголовное дело, зарегистрированное по ч.4 ст.121 УК РК. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия и для всестороннего, полного и объективного исследования дела, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято законное процессуальное решение. Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле, - прокомментировали дело в пресс-службе ДП Атырау.

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