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Названы способы снизить риск заражения коронавирусом дома

Вирусолог посоветовал чаще стирать вещи порошками для спортивной одежды.

Фото : news.ru19 ноября 2020, 08:47

Вирусолог Александр Чепурнов рассказал, как снизить риск заражения COVID-19 дома, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Вечернюю Москву".

Эксперт отметил, что вентиляция — наиболее эффективный способ дезинфекции закрытых пространств, который известен с древнейших времен. Помимо проветривания следует не забывать о влажной уборке.

Чепурнов также посоветовал чаще стирать вещи порошками для спортивной одежды, так как в них, по его словам, содержатся специальные дезинфицирующие добавки.

Кроме того, необходимо стараться минимизировать скученность людей дома, добавил он.

Ранее британские власти предложили регулярно проветривать помещения для профилактики коронавируса. По их мнению, данная мера позволит снизить риск заражения инфекцией на 70%.


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