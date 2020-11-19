Курс доллара опять начал снижаться

Доллар подешевел на 0,89 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 427,78 тенге, снизившись на 0,89 тенге, передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 426-431 тенге, евро – 508,1-510,5 тенге, рос. рубль - 5,62-5,69 тенге.

Напомним, последние два дня отмечался рост курса доллара.

Между тем мировые цены на нефть начали снижаться на торгах в четверг.

Так, декабрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,55%, составив $41,59 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе уменьшились на 0,25% — до $44,23 за баррель.

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