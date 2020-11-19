Курс доллара опять начал снижаться
Доллар подешевел на 0,89 тенге.
Фото : baigenews.kz19 ноября 2020, 11:13
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 427,78 тенге, снизившись на 0,89 тенге, передает zakon.kz.
В обменниках доллары покупают/продают по 426-431 тенге, евро – 508,1-510,5 тенге, рос. рубль - 5,62-5,69 тенге.
Напомним, последние два дня отмечался рост курса доллара.
Между тем мировые цены на нефть начали снижаться на торгах в четверг.
Так, декабрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,55%, составив $41,59 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе уменьшились на 0,25% — до $44,23 за баррель.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5048194-2f672dbb97fd10f4808ebd84ceaa88ff
Сейчас читают