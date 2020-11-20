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В мужчину стреляли и требовали деньги в Жамбылской области

Полицейские задержали двоих подозреваемых.

Фото : Polisia.kz20 ноября 2020, 14:00

В Жамбылской области произошло дерзкое разбойное нападение со стрельбой, сообщает zakon.kz.

15 ноября в полицию с огнестрельным ранением обратился 49–летний житель Шуского района. Он сообщил, что ночью двое неизвестных в медицинских масках, проникнув во двор его дома и угрожая оружием, требовали у потерпевшего деньги.

Однако, хозяин дома отказался отдавать деньги, что разозлило разбойников и, пытаясь скрыться с места происшествия, один из них выстрелил в хозяина дома, - сообщили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 192 части 3 УК РК "Разбой". Сотрудниками полиции задержаны двое подозреваемых. Оба оказались жителями области в возрасте 29 и 34 лет.

Подозреваемые дали признательные показания и водворены в ИВС Шуского района. Оружие изъято, назначен ряд экспертиз.


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