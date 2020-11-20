В мужчину стреляли и требовали деньги в Жамбылской области
Полицейские задержали двоих подозреваемых.
Фото : Polisia.kz20 ноября 2020, 14:00
В Жамбылской области произошло дерзкое разбойное нападение со стрельбой, сообщает zakon.kz.
15 ноября в полицию с огнестрельным ранением обратился 49–летний житель Шуского района. Он сообщил, что ночью двое неизвестных в медицинских масках, проникнув во двор его дома и угрожая оружием, требовали у потерпевшего деньги.
Однако, хозяин дома отказался отдавать деньги, что разозлило разбойников и, пытаясь скрыться с места происшествия, один из них выстрелил в хозяина дома, - сообщили в полиции.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 192 части 3 УК РК "Разбой". Сотрудниками полиции задержаны двое подозреваемых. Оба оказались жителями области в возрасте 29 и 34 лет.
Подозреваемые дали признательные показания и водворены в ИВС Шуского района. Оружие изъято, назначен ряд экспертиз.
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